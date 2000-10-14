Борисов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1935

Дата смерти

14.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1935

Отец: Борисов Савелий

Мать: Борисова Дария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Соня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Соня

Смерть
14.10.2000
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