Борисов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1935
Дата смерти14.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1935
Отец: Борисов Савелий
Мать: Борисова Дария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Соня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Соня
Смерть
14.10.2000