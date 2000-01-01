Стельмухов Константин Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмухов Константин Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стельмухов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина

Мать ребёнка: Евдокия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Евдокия?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия?

Смерть
Неизвестно
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