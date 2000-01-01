Стельмухов Константин Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стельмухов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Евдокия?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия?
Смерть
Неизвестно