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Ляпкало Филипп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1874

Жена: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.12.1877

Сын: Ляпкало Николай Филиппович

Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Ляпкало Раиса Филипповна

Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ляпкало Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ляпкало Виктория Филипповна

Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.07.1888

Сын: Ляпкало Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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