Ляпкало Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1874
Рождение ребёнка
13.12.1877
Сын: Ляпкало Николай Филиппович
Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Ляпкало Раиса Филипповна
Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ляпкало Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ляпкало Виктория Филипповна
Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.07.1888
Сын: Ляпкало Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна
Смерть
Неизвестно