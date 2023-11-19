Палаженко Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палаженко Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Александр Митрофановмч

Мать ребёнка: Палаженко София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Палаженко София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Палаженко София

Смерть
Неизвестно

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