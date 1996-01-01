Семашко Артем Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семашко Артем Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.?.1996

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1996

Отец: Семашко Дмитрий

Мать: Юлия Асланбековна

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