Ануфриева (Солоницина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984
Отец: Солоницын Николай Анатольевич
Мать: Солоницына Лидия
Бракосочетание
30.09.2005
Муж: Ануфриев Олег
Рождение ребёнка
27.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Олег
Тужа, Россия
Рождение ребёнка
09.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Олег
Тужа, Россия
Место жительства
Неизвестно