Ануфриева (Солоницина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Солоницина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984

Отец: Солоницын Николай Анатольевич

Мать: Солоницына Лидия

Бракосочетание
30.09.2005

Муж: Ануфриев Олег

Рождение ребёнка
27.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Олег

Тужа, Россия
Рождение ребёнка
09.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Олег

Тужа, Россия
Место жительства
Неизвестно
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