Кошкина (Кульгускина) Анастасия Алексеевна
Место рожденияСавинские Карпели
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1927
Дочь: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Алексеевич
Быковка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно