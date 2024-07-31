Кошкина (Кульгускина) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кульгускина) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Савинские Карпели

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кульгускин Алексей Миxайлович

Мать: Кльгускина (Кульгускина) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1927

Дочь: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Алексеевич

Быковка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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