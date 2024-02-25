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Лоскутова Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.12.1902

Муж: Лоскутов Андрей Васильевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.04.1903 ст.

Сын: Лоскутов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Васильевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
8.04 крещение. Восприемник: Ефим Васильев Лоскутов. лл. 273 об. 274
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.

Дочь: Лоскутова Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Васильевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
л. 158 об. 159
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Васильевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
13.06 крещение. Восприемник: родная мать отца младенца Евдокия Максимова Лоскутова. лл. 293 об. 294.
Смерть
Неизвестно

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