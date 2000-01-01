Шайдуров Игнатий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Игнатий Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдуров Трифон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1797

Дочь: Порываева Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1802

Сын: Шайдуров Георгий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1804

Дочь: Шайдурова Матрона Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1806

Сын: Шайдуров Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1813

Сын: Шайдуров Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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