Шайдуров Игнатий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шайдуров Трифон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1797
Дочь: Порываева Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1802
Сын: Шайдуров Георгий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1804
Дочь: Шайдурова Матрона Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1806
Сын: Шайдуров Максим Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1813
Сын: Шайдуров Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно