Микитин Епифан Титов 1663 — найти родственников по фамилии на Familio

Микитин Епифан Титов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1663

умер Неизвестно

Отец
Микитин Тит ИвановНеизвестно г.р.
Супруги
Микитина Лукерья1663 г.р.
Дети
Микитин Андрей Епифанов1711 г.р.
Микитин Сергей Епифанов1717 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Микитин Тит Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микитина Лукерья

Рождение ребёнка
1711

Сын: Микитин Андрей Епифанов

Мать ребёнка: Микитина Лукерья

Рождение ребёнка
1717

Сын: Микитин Сергей Епифанов

Мать ребёнка: Микитина Лукерья

Смерть
Неизвестно

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