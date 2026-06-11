Микитин Епифан Титов
мужской, родился 1663
умер Неизвестно
ОтецМикитин Тит ИвановНеизвестно г.р.
Супруги
Микитина Лукерья1663 г.р.
Дети
Микитин Андрей Епифанов1711 г.р.
Микитин Сергей Епифанов1717 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Микитин Тит Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микитина Лукерья
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Микитина Лукерья
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Микитина Лукерья
Смерть
Неизвестно