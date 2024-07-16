Егин 1 Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕгин 1

Егин 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егин Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
данные из переписи лошадей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егин Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные с 1-ой мировой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непогодина (Егина) Наталья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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