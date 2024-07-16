Егин 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
данные из переписи лошадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егин Егор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Данные с 1-ой мировой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непогодина (Егина) Наталья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно