Синев Иван Николаевич 1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Авророва) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синев Евгений Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Сын: Синев Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кронштадт, Санкт Петербург
Смерть
2017

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