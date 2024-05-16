Синев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кронштадт, Санкт Петербург
Смерть
2017