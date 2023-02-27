Коротков Алексей Арсениевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Арсений Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Коротков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1869