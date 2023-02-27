Коротков Алексей Арсениевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Алексей Арсениевич

Коротков Алексей Арсениевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1866 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Арсений Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Коротков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1869

Мы используем куки для улучшения работы сайта.