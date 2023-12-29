Попова (Чудакова) Федосия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Чудакова) Федосия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.10.1935

Дочь: Коблякова (Попова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Яков Тимофеевич

Смерть
1995

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