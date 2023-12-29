Попова (Чудакова) Федосия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.10.1935
Дочь: Коблякова (Попова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Яков Тимофеевич
Смерть
1995