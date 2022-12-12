Васильев Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Юрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.2015

Дочь: Васильева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.2020

Сын: Васильев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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