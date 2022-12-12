Васильев Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2015
Дочь: Васильева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности