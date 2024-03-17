Соловьёв Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения07.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1970
Дочь: Ломакина (Соловьёва) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна
Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1975
Сын: Соловьёв Сергей Александрович
Мать ребёнка: Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна