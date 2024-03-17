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Соловьёв Александр Александрович

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Место рождения

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949

Отец: Соловьёв Александр Николаевич

Мать: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1970

Дочь: Ломакина (Соловьёва) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1975

Сын: Соловьёв Сергей Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна

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