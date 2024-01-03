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Сметанин Федор Иванович

Место рождения

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Сметанин Иван Ефимович

Мать: не указана

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Сметанин Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Харитон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сметанин Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1772
Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

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