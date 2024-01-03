Сметанин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Сметанин Иван Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Харитон Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1772
Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область