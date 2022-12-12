Чистякова Шестернина Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Шестернина Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

10.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чистяков Андрей Осипович

Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.

Сын: Чистяков Семен Иосифович

Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Чистяков Николай Иосифович

Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Булатова Чистякова Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1920

Дочь: Полянцева Чистякова Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Чистякова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Смерть
10.08.1959
Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
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