Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти10.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.
Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Чистяков Николай Иосифович
Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Булатова Чистякова Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Рождение ребёнка
12.05.1920
Дочь: Полянцева Чистякова Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Чистякова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Смерть
10.08.1959