Сухов Лупп Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти04.02.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Сухов Семен Михайлович
Мать: Сухова Мария
Рождение ребёнка
24.05.1860 ст.
Сын: Сухов Ермий Луппович
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
14.12.1863 ст.
Дочь: Шатрова Ульяна Лупповна
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
05.01.1871 ст.
Дочь: Татьяна Лупповна
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
Около ?.12.1875 ст.
Сын: Сухов Федор Луппович
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Анастасия Аникина
Смерть
04.02.1885 ст.
Причина смерти: От кашля