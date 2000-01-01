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Сухов Лупп Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

04.02.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Сухов Семен Михайлович

Мать: Сухова Мария

Рождение ребёнка
24.05.1860 ст.

Сын: Сухов Ермий Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Сухов Дмитрий Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
14.12.1863 ст.

Дочь: Шатрова Ульяна Лупповна

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
05.01.1871 ст.

Дочь: Татьяна Лупповна

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.

Сын: Сухов Софроний Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Сын: Сухов Акакий Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
Около ?.12.1875 ст.

Сын: Сухов Федор Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.

Сын: Сухов Трофим Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.

Сын: Сухов Нестор Луппович

Мать ребёнка: Сухова Анастасия Аникина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Анастасия Аникина

Смерть
04.02.1885 ст.
Причина смерти: От кашля
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