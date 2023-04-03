Понятов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1943
Сын: Понятов Александр Федорович
Мать ребёнка: Понятова Мария Егоровна
Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Галина Федоровна
Мать ребёнка: Понятова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Понятова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
07.02.1949
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Понятова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно