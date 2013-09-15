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Морозов Георгий Иванович

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Место рождения

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

15.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: Морозов Иван Васильевич

Мать: Морозова Мария Егоровна

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.08.1947

Жена: Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1948

Дочь: Морозова (Морозова) Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Морозов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.09.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: От старости

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