Морозов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1922
Дата смерти15.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Отец: Морозов Иван Васильевич
Мать: Морозова Мария Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.08.1947
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1948
Дочь: Морозова (Морозова) Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна
Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Морозов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.09.2013
Причина смерти: От старости