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Ксения Дмитриева

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

04.06.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
19.01.1848

Муж: Иван Лазарев

Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лазарев

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.06.1884
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от простуды
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