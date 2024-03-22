Ксения Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти04.06.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
19.01.1848
Муж: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
03.11.1850
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
25.07.1853
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Праскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лазарев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1884
Причина смерти: от простуды