Субботина (Номоконова) Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
27.04.1936
Рождение ребёнка
29.08.1940
Рождение ребёнка
26.02.1943
Рождение ребёнка
17.04.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
06.05.1953
Рождение ребёнка
14.05.1957
Смерть
1995