Субботина (Номоконова) Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Номоконова) Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Номоконов Антоний Никонорович

Мать: Номоконова (Подшивалова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Илья Степанович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
27.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
29.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
26.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
17.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Илья Степанович

Смерть
1995

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