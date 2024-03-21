Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пучин Гаврила Александров
Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев
Смерть
Неизвестно