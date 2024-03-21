Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучин Михаил Александров

Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучин Александр Гурьев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Пучин Фока Александров

Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пучин Никита Александров

Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пучин Гаврила Александров

Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пучин Ивлей Александров

Отец ребёнка: Пучин Александр Гурьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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