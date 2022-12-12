Петряшова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
13.08.1937
Харюзовская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело. ВУЦА, ф.13, оп. 16, д. 120 17 листов Даты: 11.06.1935-13.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно