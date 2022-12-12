Петряшова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
13.08.1937
Харюзовская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело. ВУЦА, ф.13, оп. 16, д. 120 17 листов Даты: 11.06.1935-13.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Увар Андреевич

Смерть
Неизвестно
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