Падуков Дмитрий Аристархович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Эйдензон Бася Яковлевна1923 г.р.
Дети
Падуков Михаил Дмитриевич28.04.1946 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдензон Бася Яковлевна
Рождение ребёнка
28.04.1946
Сын: Падуков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Эйдензон Бася Яковлевна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
Неизвестно