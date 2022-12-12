Падуков Дмитрий Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1946
Сын: Падуков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Эйдензон Бася Яковлевна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдензон Бася Яковлевна
Смерть
Неизвестно