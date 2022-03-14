Падуков Дмитрий Аристархович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Падуков Дмитрий Аристархович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Эйдензон Бася Яковлевна1923 г.р.
Дети
Падуков Михаил Дмитриевич28.04.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдензон Бася Яковлевна

Рождение ребёнка
28.04.1946

Сын: Падуков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Эйдензон Бася Яковлевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Смерть
Неизвестно

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