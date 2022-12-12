Падуков Дмитрий Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падуков Дмитрий Аристархович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1946

Сын: Падуков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Эйдензон Бася Яковлевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдензон Бася Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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