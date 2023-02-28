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Гарифетдин Бадретдинов

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Место рождения

Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бадретдин Тазетдинов

Мать: Марфуга Габдулгалимова

Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гарипов Габдрахман Гарипович

Мать ребёнка: не указана

Старокуручево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильмибану Абдуллатифова

Смерть
Неизвестно
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