Гарифетдин Бадретдинов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Бадретдин Тазетдинов
Мать: Марфуга Габдулгалимова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гарипов Габдрахман Гарипович
Мать ребёнка: не указана
Старокуручево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильмибану Абдуллатифова
Смерть
Неизвестно