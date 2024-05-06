Раскосов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1900
Дата смерти11.08.1987
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900
Отец: Раскосов Иван
Рождение ребёнка
20.06.1944
Сын: Раскосов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна
Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раскосов Леонид Федорович
Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раскосов Виктор Федорович
Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна
Смерть
11.08.1987