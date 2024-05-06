Раскосов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскосов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1900

Дата смерти

11.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1900

Отец: Раскосов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1944

Сын: Раскосов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна

Митрошино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раскосов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раскосов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Раскосова Мария Васильевна

Смерть
11.08.1987
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