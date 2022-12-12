Мамаева (?) Васса Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1883
Дочь: Мамаева Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Мамаева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
27.03.1886
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
26.02.1889
Сын: Мамаев Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
07.05.1890
Сын: Мамаев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно