Мамаева (?) Васса Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Васса Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1883

Дочь: Мамаева Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Мамаева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.1886

Сын: Мамаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.02.1889

Сын: Мамаев Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Сын: Мамаев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Фёдорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Алексей Фёдорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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