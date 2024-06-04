Бабина Дарья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Дарья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Осип Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Бабина) Параскева Осипова

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Харлампий Осипов

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1823

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