Бабина Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Осип Архипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Бабина) Параскева Осипова
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Смерть
После 1823