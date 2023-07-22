Кривошеева Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1990

Отец: не указан

Мать: Кривошеева Валентина Павловна

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