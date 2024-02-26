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Посыльный Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1975

Отец: Посыльный Иван Иванович

Мать: Посыльная (Осипова) Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посыльная (Цапкова) Наталья Александр

Рождение ребёнка
15.05.1996

Дочь: Ляшенко (Посыльная) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Посыльная (Цапкова) Наталья Александр

Рождение ребёнка
25.05.1999

Дочь: Мельникова (Посыльная) Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Посыльная (Цапкова) Наталья Александр

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