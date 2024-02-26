Посыльный Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1996
Дочь: Ляшенко (Посыльная) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Посыльная (Цапкова) Наталья Александр
Рождение ребёнка
25.05.1999
Дочь: Мельникова (Посыльная) Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Посыльная (Цапкова) Наталья Александр