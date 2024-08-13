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Андреев Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Андреев Егор Трофимович

Мать: Андреева (Бабинкова) Параскева Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
04.10.1887

Жена: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1888

Дочь: Андреева (Андреева) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1890

Дочь: (Андреева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1892

Сын: Андреев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1894

Дочь: Андреева (Андреева) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1896

Сын: Андреев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1897

Дочь: Андреева (Андреева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1899

Дочь: Андреева (Андреева) Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1901

Сын: Андреев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1901

Сын: Андреев Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Андреев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна

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