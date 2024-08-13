Андреев Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Андреева (Андреева) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Дочь: (Андреева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Дочь: Андреева (Андреева) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Сын: Андреев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Дочь: Андреева (Андреева) Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Сын: Андреев Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна
Сын: Андреев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Андреева (Подугольникова) Пелагея Ивановна