Андреева (Емелина) Евдокия Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1950
Россия
Рождение ребёнка
06.03.1952
Россия
Рождение ребёнка
06.03.1952
Цнори
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Андреев Николай Никифорович
Отец ребёнка: Андреев Никифор Николаевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно