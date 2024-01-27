Андреева (Емелина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Емелина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

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Около 1954 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
20.03.1950

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Отец ребёнка: Андреев Никифор Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
06.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Никифор Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
06.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Никифор Николаевич

Цнори
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Андреев Николай Никифорович

Отец ребёнка: Андреев Никифор Николаевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Никифор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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