Бодак Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бодак Никон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кроль Мария
Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Бодак Иван
Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна
Рождение ребёнка
09.07.1907
Сын: Бодак Павел
Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1911
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодак Мария Петровна
Смерть
Неизвестно