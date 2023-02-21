Бодак Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодак Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодак Никон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кроль Мария

Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Бодак Иван

Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1907

Сын: Бодак Павел

Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.07.1911

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бодак Мария Петровна

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодак Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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