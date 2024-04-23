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Никитин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Никитин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Серкова (Никитина) Римма Ивановна

Мать ребёнка: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Койнова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна

Смерть
1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads

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