Никитин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Никитин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Серкова (Никитина) Римма Ивановна
Мать ребёнка: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Койнова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Никитина (Дягилева) Мария Тимофеевна
Смерть
1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads