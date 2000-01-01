Яшная Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Яшной Евдоким Потапович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яшков Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Яшной Евдоким Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Евдокимовна
Отец ребёнка: Яшной Евдоким Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно