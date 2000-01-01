Яшная Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшная Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Яшков Влас Евдокимович

Отец ребёнка: Яшной Евдоким Потапович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яшков Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Яшной Евдоким Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Евдокимовна

Отец ребёнка: Яшной Евдоким Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшной Евдоким Потапович

Смерть
Неизвестно
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