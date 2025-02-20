Щучкин Павел Екимович
мужской, родился Вычислено 1779 ст.
умер Неизвестно
ОтецЩучкин Еким МихайловичМежду 1751 и 1754 ст. г.р.
МатьЩучкина Федосья ДмитриевнаМежду 1760 и 1764 ст. г.р.
Супруги
Щучкина Анна МатвеевнаМежду 1792 и 1797 ст. г.р.
Дети
Щучкин Алексей Павлович14.03.1812 ст. г.р.
(Щучкина) Елена ПавловнаВычислено 1814 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Щучкин Еким Михайлович
Восприемник
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щучкина Анна Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Восприемник
14.02.1807 ст.
Восприемник
14.12.1810 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1812 ст.
Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: (Щучкина) Елена Павловна
Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна
Восприемник
02.05.1816 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1819 ст.
Дочь: (Щучкина) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
23.02.1826 ст.
Дочь: (Щучкина) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно