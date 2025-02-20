Щучкин Павел Екимович Вычислено 1779 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Щучкин Павел Екимович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1779 ст.

умер Неизвестно

Отец
Щучкин Еким МихайловичМежду 1751 и 1754 ст. г.р.
Мать
Щучкина Федосья ДмитриевнаМежду 1760 и 1764 ст. г.р.
Супруги
Щучкина Анна МатвеевнаМежду 1792 и 1797 ст. г.р.
Дети
Щучкин Алексей Павлович14.03.1812 ст. г.р.
(Щучкина) Елена ПавловнаВычислено 1814 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Щучкин Еким Михайлович

Мать: Щучкина Федосья Дмитриевна

Восприемник
Неизвестно

Иван Екимович Щучкин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина Анна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно

кузнец

Восприемник
14.02.1807 ст.

Федор Петрович Щучкин

Восприемник
14.12.1810 ст.

Степан Петрович Щучкин

Рождение ребёнка
14.03.1812 ст.

Сын: Щучкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: (Щучкина) Елена Павловна

Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Восприемник
02.05.1816 ст.

Николай Петрович Щучкин

Рождение ребёнка
15.04.1819 ст.

Дочь: (Щучкина) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
23.02.1826 ст.

Дочь: (Щучкина) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Щучкина Анна Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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