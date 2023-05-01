Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.2001
Сын: Доценко Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Доценко Евгений Иванович
Рождение ребёнка
25.12.2005
Дочь: Доценко Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Доценко Евгений Иванович
Рождение ребёнка
13.09.2014
Дочь: Доценко Вероника Евгеньевна
Отец ребёнка: Доценко Евгений Иванович