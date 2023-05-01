Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1982

Отец: Никишкин Василий Васильевич

Мать: Никишкина (Черных) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доценко Евгений Иванович

Рождение ребёнка
31.05.2001

Сын: Доценко Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Доценко Евгений Иванович

Рождение ребёнка
25.12.2005

Дочь: Доценко Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Доценко Евгений Иванович

Рождение ребёнка
13.09.2014

Дочь: Доценко Вероника Евгеньевна

Отец ребёнка: Доценко Евгений Иванович

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