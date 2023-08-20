Абакумов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

Жена

Около 1710 г.р.

Дети

Около 1733 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1751 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Иванов Абакум

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Иванов Егор

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Иванов Алексей

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Иванов Никифор

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иванов Леонтей

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Иванов Никита

Мать ребёнка: Никитина Аксинья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Аксинья

Смерть
Неизвестно
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