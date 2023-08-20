Абакумов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Иванов Абакум
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Иванов Егор
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Иванов Алексей
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Иванов Никифор
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иванов Леонтей
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Иванов Никита
Мать ребёнка: Никитина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Аксинья
Смерть
Неизвестно