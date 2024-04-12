Иванова (Юматова) Марья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Юматова) Марья Павлова

Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Юматов Павел Петров

Мать: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1855

Сын: Иванов Михаил Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1860

Сын: Иванов Иван мл. Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1861

Сын: Иванов Павел мл. Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иванов Василий Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Черсево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.04.1868

Дочь: Александра мл. Александровна

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1871

Сын: Иванов Константин мл. Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Иванов Иван Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.04.1875

Сын: Иванов Николай мл. Александров

Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Место жительства
Неизвестно
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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