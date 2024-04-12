Иванова (Юматова) Марья Павлова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Юматов Павел Петров
Мать: Юматова Феодосья Акимова
Рождение ребёнка
09.09.1855
Сын: Иванов Михаил Александров
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Рождение ребёнка
28.05.1860
Сын: Иванов Иван мл. Александров
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Рождение ребёнка
05.08.1861
Сын: Иванов Павел мл. Александров
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иванов Василий Александров
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Черсево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.04.1868
Дочь: Александра мл. Александровна
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Рождение ребёнка
15.05.1871
Сын: Иванов Константин мл. Александров
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Рождение ребёнка
17.03.1873
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Рождение ребёнка
05.04.1875
Сын: Иванов Николай мл. Александров
Отец ребёнка: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно