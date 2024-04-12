(Кириленко / Кириченко /) Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Гликерия Павловна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

11.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1866

Отец: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Мать: Кириленко/кириченко/ Екатерина Корнеевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.Юлист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Крещение
13.05.1866
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.) | Godparents:Крестьяне с.Гребенки : Яков Корниенко и Анастасия Саввина - жена Григория Волода.
Смерть
Неизвестно
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