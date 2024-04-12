(Кириленко / Кириченко /) Гликерия Павловна
Место рождения
Дата рождения11.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1866
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.Юлист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Крещение
13.05.1866
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.) | Godparents:Крестьяне с.Гребенки : Яков Корниенко и Анастасия Саввина - жена Григория Волода.
Смерть
Неизвестно