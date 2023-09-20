Авруцкий Лазарь Акимович
Место рождения
Дата рождения12.08.1890
Дата смерти23.02.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1890
Отец: Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авруцкая Ева Соломоновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна
Мать ребёнка: Авруцкая Ева Соломоновна
Смерть
23.02.1938
Причина смерти: расстрел