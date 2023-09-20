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Авруцкий Лазарь Акимович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

12.08.1890

Дата смерти

23.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1890

Отец: Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авруцкая Ева Соломоновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна

Мать ребёнка: Авруцкая Ева Соломоновна

Смерть
23.02.1938
Причина смерти: расстрел

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