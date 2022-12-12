Мясников Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения26.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908 ст.
Отец: Мясников Степан Никитин
Крещение
30.10.1908 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Пётр Никитин Мясников, той же деревни солдатская жена Анна Иоаннова Мясникова
Смерть
Неизвестно