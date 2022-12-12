Лежнин Виталий Федорович
Место рожденияПетровское, Яранский район, Кировская область
Дата рождения16.08.1935
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Петровское, Яранский район, Кировская область
Бракосочетание
24.08.1960
Жена: Лежнина Вера Ивановна
Чандар, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1961
Дочь: Еговцева Елена Витальевна
Мать ребёнка: Лежнина Вера Ивановна
Павловка, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Прокопченко Евгения Витальевна
Мать ребёнка: Лежнина Вера Ивановна