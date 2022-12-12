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Лежнин Виталий Федорович

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Место рождения

Петровское, Яранский район, Кировская область

Дата рождения

16.08.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: Лежнин Федор Спиридонович

Мать: Лежнина Устинья Григорьевна

Петровское, Яранский район, Кировская область
Бракосочетание
24.08.1960

Жена: Лежнина Вера Ивановна

Чандар, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1961

Дочь: Еговцева Елена Витальевна

Мать ребёнка: Лежнина Вера Ивановна

Павловка, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1963

Дочь: Прокопченко Евгения Витальевна

Мать ребёнка: Лежнина Вера Ивановна

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