Бахарева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдакова (Бахарева) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Бахарев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева Мария
Отец ребёнка: Бахарев Михаил
Рождение ребёнка
01.01.1926
Отец ребёнка: Бахарев Михаил
Смерть
Неизвестно