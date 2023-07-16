Бахарева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдакова (Бахарева) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Бахарев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Мария

Отец ребёнка: Бахарев Михаил

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Бахарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бахарев Михаил

Смерть
Неизвестно

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