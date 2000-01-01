Лихачёв Игнатий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Игнатий Дмитриевич

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

25.05.1851

Дата смерти

17.03.1859

Пол

Мужской

Отец

Между 1809 и 1813 г.р.

Мать

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1851

Отец: Лихачёв Дмитрий Александрович

Мать: Лихачёва Екатерина Фёдоровна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1859
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
21.03.1859
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