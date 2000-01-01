Лихачёв Игнатий Дмитриевич
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения25.05.1851
Дата смерти17.03.1859
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1851
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1859
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
21.03.1859