Лыткин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыткин Николай Александрович

Лыткин Николай Александрович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1910

Дата смерти

27.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1929 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1935
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1939 по 1991
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.09.1991
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close