Лыткин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения01.09.1910
Дата смерти27.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1933
Место жительства
С 1933 по 1935
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1939 по 1991
Смерть
27.09.1991