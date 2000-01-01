Белянин Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянин Пётр Фёдорович

Белянин Пётр Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1920

Сын: Белянин Леонид Петрович

Мать ребёнка: Белянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамакина Людмила Петровна

Мать ребёнка: Белянина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белянина Мария Петровна

Мать ребёнка: Белянина Прасковья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close