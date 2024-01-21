Ткаченко (Куприна) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Куприна) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприн Андрей

Мать: Куприна Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
01.06.1964

Сын: Ткаченко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Васильевич

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1965

Сын: Ткаченко Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1971

Дочь: Омельченко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Васильевич

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