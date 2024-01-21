Ткаченко (Куприна) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприн Андрей
Мать: Куприна Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
01.06.1964
Сын: Ткаченко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Васильевич
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1965
Сын: Ткаченко Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1971
Дочь: Омельченко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Васильевич